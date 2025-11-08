BursaDEX+
Harga live Impossible Finance hari ini adalah 0.00548494 USD. Kapitalisasi pasar IF adalah 55,325 USD. Lacak informasi harga aktual IF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang IF

Info Harga IF

Penjelasan IF

Situs Web Resmi IF

Tokenomi IF

Prakiraan Harga IF

Logo Impossible Finance

Harga Impossible Finance (IF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 IF ke USD:

$0.00548494
+0.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Impossible Finance (IF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:30:13 (UTC+8)

Harga Impossible Finance Hari Ini

Harga live Impossible Finance (IF) hari ini adalah $ 0.00548494, dengan perubahan 0.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IF ke USD saat ini adalah $ 0.00548494 per IF.

Impossible Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,325, dengan suplai yang beredar 10.09M IF. Selama 24 jam terakhir, IF diperdagangkan antara $ 0.00541976 (low) dan $ 0.00556012 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.94, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00461201.

Dalam kinerja jangka pendek, IF bergerak -0.52% dalam satu jam terakhir dan -3.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Impossible Finance (IF)

$ 55.33K
--
$ 55.33K
10.09M
10,086,744.94743067
Kapitalisasi Pasar Impossible Finance saat ini adalah $ 55.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IF adalah 10.09M, dan total suplainya sebesar 10086744.94743067. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.33K.

Riwayat Harga Impossible Finance USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00541976
Low 24 Jam
$ 0.00556012
High 24 Jam

$ 0.00541976
$ 0.00556012
$ 7.94
$ 0.00461201
-0.52%

+0.64%

-3.46%

-3.46%

Riwayat Harga Impossible Finance (IF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Impossible Finance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Impossible Finance ke USD adalah $ -0.0008712371.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Impossible Finance ke USD adalah $ -0.0012177746.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Impossible Finance ke USD adalah $ -0.001505679412187204.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.64%
30 Days$ -0.0008712371-15.88%
60 Hari$ -0.0012177746-22.20%
90 Hari$ -0.001505679412187204-21.53%

Prediksi Harga untuk Impossible Finance

Prediksi Harga Impossible Finance (IF) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IF pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Impossible Finance (IF) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Impossible Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Impossible Finance yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga IF untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Impossible Finance.

Apa yang dimaksud dengan Impossible Finance (IF)

The first two Impossible Finance products revolve around yield & autonomous community creation. Versus TradFi’s low yields, defi yield protocols have been a killer app, but impermanent loss still looms large. Instead, focusing on low-IL asset pools such as EUR and JPY stablecoins, where central banks have negative interest rates, or non-dividend yielding synthetics (hint: high growth stocks don’t have dividends) like synthetic TSLA, we propose the first wave of “Impossible Yield” products powered by our stablecoin swap, StableXswap. Taking a page out of Aave & Synthetix’ playbook, this also encourages us to integrate many synthetic assets, lending protocols, and cross-chain solutions to aggregate liquidity. This yield generated from stable EUR, JPY, or TSLA pools is unbeatable by TradFi, at least until the ECB changes policies, the Japanese population pyramid inverts, or Elon Musk changes his website’s FAQ.

In early 2021, we saw Wall Street Bets clash with Robinhood & hedge funds, putting emphasis on addressing retail users’ needs without sacrificing user autonomy. Beyond avoiding business models that actively harm users (i.e. selling flow to frontrunners, or hiding spreads to mask fees), why would you ever accept dividendless holdings when defi can give you yield? That’s Impossible Finance: we’re hellbent on providing better financial instruments for the world.

The second release of Impossible Finance products tackle crypto’s best killer app: fundraising. In the wake of 2017 ICO scams, Vitalik posited DAICOs, (DAO + ICOs), where project teams could raise smart- contract vested funds, provided they achieve certain milestones. Governors determined whether the team was still building, or else refund investors. However, 2018 lacked robust governance and voting portals (i.e.snapshot.page), let alone real products to invest in. Today, we propose the launch of self-sustaining- initial-dex-offerings, or SSIDOs. With the power of yield from our AMMs and partner protocols, a team that raises $10M with a $2M burn rate can be self-sustaining with just 20% APY, creating a new raise once, build forever model. The Andre’s of the world can find capital & liquidity and no longer need to rely on cexes and rent-seeking private investment funds to pay the bills. Meanwhile, vesting stable LP tokens from the fundraise stay within our AMM, which creates sticky TVL. Teams that raise via this system get automatically transparent banking, while traders get access to steady liquidity, anti-rugpull peace of mind. Our mission at Impossible Finance will be to continue finding win-wins for traders, investors, projects, and protocols alike.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Impossible Finance (IF)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Impossible Finance

Berapa nilai 1 Impossible Finance pada tahun 2030?
Jika Impossible Finance tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Impossible Finance tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Impossible Finance (IF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Impossible Finance Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.