Harga Indian Call Center Hari Ini

Harga live Indian Call Center (ICC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ICC ke USD saat ini adalah $ 0 per ICC.

Indian Call Center saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,090.99, dengan suplai yang beredar 899.45M ICC. Selama 24 jam terakhir, ICC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00508764, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ICC bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -7.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Indian Call Center (ICC)

Kapitalisasi Pasar $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.09K$ 14.09K $ 14.09K Suplai Peredaran 899.45M 899.45M 899.45M Total Suplai 899,450,667.4112101 899,450,667.4112101 899,450,667.4112101

Kapitalisasi Pasar Indian Call Center saat ini adalah $ 14.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ICC adalah 899.45M, dan total suplainya sebesar 899450667.4112101. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.09K.