Harga Inferium (IFR)
Harga live Inferium (IFR) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IFR ke USD saat ini adalah -- per IFR.
Inferium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,795.13, dengan suplai yang beredar 62.40M IFR. Selama 24 jam terakhir, IFR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.060251, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, IFR bergerak +1.19% dalam satu jam terakhir dan -49.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Inferium saat ini adalah $ 11.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IFR adalah 62.40M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.26K.
+1.19%
+2.36%
-49.05%
-49.05%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+2.36%
|30 Days
|$ 0
|-85.45%
|60 Hari
|$ 0
|-93.88%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Inferium berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What is Inferium AI?
Inferium AI - the first AI infrastructure and analytics hub for verifiable AI inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. The platform enables developers and users to earn rewards based on creation, performance, and feedback.
The platform uniquely aggregates multiple AI models and agents, and proposes the most optimal solution post-inference for every user's needs. This process is underpinned by rigorous validation (heavy technical and human evaluation) to ensure the highest standards of security and privacy.
The story behind Inferium AI?
Inferium AI was born out of the need to simplify and enhance AI model and agent deployment and usage. The team recognized the challenges developers face in verifying and listing AI models and agents, as well as the difficulty users encounter in identifying the best-fit solutions for their needs. By building a platform that facilitates seamless verification, deployment, and intensive inference, Inferium empowers developers to showcase their creations and enables users to access optimal solutions tailored to their requirements.
The project’s journey is driven by a desire to bridge the gap between complex AI technologies, whether models or agents, and user-friendly applications. This is enhanced through rigorous validation and transparency, and a unique framework of technical benchmarking and human evaluation for testing.
What makes Inferium AI unique?
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.