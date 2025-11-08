BursaDEX+
Harga live Inferium hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar IFR adalah 11,795.13 USD. Lacak informasi harga aktual IFR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang IFR

Info Harga IFR

Penjelasan IFR

Whitepaper IFR

Situs Web Resmi IFR

Tokenomi IFR

Prakiraan Harga IFR

Harga Inferium (IFR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 IFR ke USD:

$0.00018903
$0.00018903
+2.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Inferium (IFR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:13:42 (UTC+8)

Harga Inferium Hari Ini

Harga live Inferium (IFR) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IFR ke USD saat ini adalah -- per IFR.

Inferium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,795.13, dengan suplai yang beredar 62.40M IFR. Selama 24 jam terakhir, IFR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.060251, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IFR bergerak +1.19% dalam satu jam terakhir dan -49.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Inferium (IFR)

$ 11.80K
$ 11.80K

--
--

$ 47.26K
$ 47.26K

62.40M
62.40M

250,000,000.0
250,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Inferium saat ini adalah $ 11.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IFR adalah 62.40M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.26K.

Riwayat Harga Inferium USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.060251
$ 0.060251

$ 0
$ 0

+1.19%

+2.36%

-49.05%

-49.05%

Riwayat Harga Inferium (IFR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Inferium ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.36%
30 Days$ 0-85.45%
60 Hari$ 0-93.88%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Inferium

Prediksi Harga Inferium (IFR) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IFR pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Inferium (IFR) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Inferium berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Inferium (IFR)

What is Inferium AI?

Inferium AI - the first AI infrastructure and analytics hub for verifiable AI inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. The platform enables developers and users to earn rewards based on creation, performance, and feedback.

The platform uniquely aggregates multiple AI models and agents, and proposes the most optimal solution post-inference for every user's needs. This process is underpinned by rigorous validation (heavy technical and human evaluation) to ensure the highest standards of security and privacy.

The story behind Inferium AI?

Inferium AI was born out of the need to simplify and enhance AI model and agent deployment and usage. The team recognized the challenges developers face in verifying and listing AI models and agents, as well as the difficulty users encounter in identifying the best-fit solutions for their needs. By building a platform that facilitates seamless verification, deployment, and intensive inference, Inferium empowers developers to showcase their creations and enables users to access optimal solutions tailored to their requirements.

The project’s journey is driven by a desire to bridge the gap between complex AI technologies, whether models or agents, and user-friendly applications. This is enhanced through rigorous validation and transparency, and a unique framework of technical benchmarking and human evaluation for testing.

What makes Inferium AI unique?

  1. Inferium AI filters the best models and agents for users and developers across both general and niche categories, such as education, customer service, and robotics. For instance, users can discover top-performing, pre-tested niche models to assist with stock trading or medical symptom diagnosis in seconds. The platform also allows side-by-side comparison of up to three models to evaluate their performance in real time.
  2. Inferium AI offers Model PVP for enterprises, enabling B2B clients to benchmark their private models against others in the industry. In sectors like robotics, companies can test the strength of their AI models against competitors and receive private, detailed performance reports.
  3. Model and agent evaluations on Inferium AI are based on a proprietary set of inference criteria, combining both technical benchmarking and human feedback. More information on their evaluation process is available here: https://docs.inferium.io/understanding-inferium/models/evaluate-models
  4. Inferium AI is also the first platform to implement Proof of Inference, delivering an added layer of transparency, accountability, and trust to AI inference operations.

Sumber Daya Inferium (IFR)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Inferium

Berapa nilai 1 Inferium pada tahun 2030?
Jika Inferium tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Inferium tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:13:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Inferium (IFR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Inferium Selengkapnya

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.36

$0.00007559

$0.009269

$0.000011623

$0.18184

$0.23670

