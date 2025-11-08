Harga Instadapp USDC Hari Ini

Harga live Instadapp USDC (IUSDC) hari ini adalah $ 1.19, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IUSDC ke USD saat ini adalah $ 1.19 per IUSDC.

Instadapp USDC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,063.36, dengan suplai yang beredar 4.27K IUSDC. Selama 24 jam terakhir, IUSDC diperdagangkan antara $ 1.18 (low) dan $ 1.19 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 10.63, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.95603.

Dalam kinerja jangka pendek, IUSDC bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Instadapp USDC (IUSDC)

Kapitalisasi Pasar $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Suplai Peredaran 4.27K 4.27K 4.27K Total Suplai 4,271.377189 4,271.377189 4,271.377189

