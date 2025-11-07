Harga Integritee Hari Ini

Harga live Integritee (TEER) hari ini adalah $ 0.01563569, dengan perubahan 3.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TEER ke USD saat ini adalah $ 0.01563569 per TEER.

Integritee saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,888, dengan suplai yang beredar 3.98M TEER. Selama 24 jam terakhir, TEER diperdagangkan antara $ 0.01499947 (low) dan $ 0.01918183 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 8.87, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01282195.

Dalam kinerja jangka pendek, TEER bergerak -9.07% dalam satu jam terakhir dan -56.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Integritee (TEER)

Kapitalisasi Pasar $ 62.89K$ 62.89K $ 62.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 158.09K$ 158.09K $ 158.09K Suplai Peredaran 3.98M 3.98M 3.98M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

