Harga Invest Zone Hari Ini

Harga live Invest Zone (IVFUN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IVFUN ke USD saat ini adalah $ 0 per IVFUN.

Invest Zone saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 208,934, dengan suplai yang beredar 1.00B IVFUN. Selama 24 jam terakhir, IVFUN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0425846, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IVFUN bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -9.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Invest Zone (IVFUN)

Kapitalisasi Pasar $ 208.93K$ 208.93K $ 208.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 208.93K$ 208.93K $ 208.93K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Invest Zone saat ini adalah $ 208.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IVFUN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 208.93K.