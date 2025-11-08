Harga Invisible Cat Hari Ini

Harga live Invisible Cat (KIETH) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KIETH ke USD saat ini adalah -- per KIETH.

Invisible Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,026, dengan suplai yang beredar 900.00M KIETH. Selama 24 jam terakhir, KIETH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00648379, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KIETH bergerak +2.58% dalam satu jam terakhir dan -13.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Invisible Cat (KIETH)

Kapitalisasi Pasar $ 38.03K$ 38.03K $ 38.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.03K$ 38.03K $ 38.03K Suplai Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Total Suplai 899,998,899.0 899,998,899.0 899,998,899.0

Kapitalisasi Pasar Invisible Cat saat ini adalah $ 38.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KIETH adalah 900.00M, dan total suplainya sebesar 899998899.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.03K.