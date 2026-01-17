Berapa harga perdagangan saat ini dari ISKRA Token?

ISKRA Token (ISK) saat ini dihargai Rp18.49759489041087000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.19% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ISKRA Token hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Ethereum Ecosystem,Kaia Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ISK?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ISKRA Token dalam pasar kripto global?

Saat ini, ISKRA Token menduduki peringkat pasar #4610 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp9349468767.671591000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ISK?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 498188020.89, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ISKRA Token?

Rentang harga antara Rp18.35223334353227000 dan Rp19.44159981984922000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ISKRA Token dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Ethereum Ecosystem,Kaia Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem lainnya, ISK terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.