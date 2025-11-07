Harga ItForTheBiscuit Hari Ini

Harga live ItForTheBiscuit (RISK) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RISK ke USD saat ini adalah -- per RISK.

ItForTheBiscuit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,587, dengan suplai yang beredar 920.28M RISK. Selama 24 jam terakhir, RISK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00139508, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RISK bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -27.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ItForTheBiscuit (RISK)

Kapitalisasi Pasar $ 68.59K$ 68.59K $ 68.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.59K$ 68.59K $ 68.59K Suplai Peredaran 920.28M 920.28M 920.28M Total Suplai 920,284,704.54716 920,284,704.54716 920,284,704.54716

Kapitalisasi Pasar ItForTheBiscuit saat ini adalah $ 68.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RISK adalah 920.28M, dan total suplainya sebesar 920284704.54716. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 68.59K.