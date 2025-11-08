Harga ItronixAI Hari Ini

Harga live ItronixAI (ITXS) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ITXS ke USD saat ini adalah -- per ITXS.

ItronixAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,133, dengan suplai yang beredar 999.82M ITXS. Selama 24 jam terakhir, ITXS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0014656, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ITXS bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan -20.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ItronixAI (ITXS)

Kapitalisasi Pasar $ 30.13K$ 30.13K $ 30.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.13K$ 30.13K $ 30.13K Suplai Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Total Suplai 999,821,084.1755601 999,821,084.1755601 999,821,084.1755601

Kapitalisasi Pasar ItronixAI saat ini adalah $ 30.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ITXS adalah 999.82M, dan total suplainya sebesar 999821084.1755601. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.13K.