BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Babylon hari ini adalah 0.0237 USD. Lacak informasi harga aktual BABY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Babylon hari ini adalah 0.0237 USD. Lacak informasi harga aktual BABY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BABY

Info Harga BABY

Penjelasan BABY

Whitepaper BABY

Situs Web Resmi BABY

Tokenomi BABY

Prakiraan Harga BABY

Riwayat BABY

Panduan Membeli BABY

Konverter BABY ke Mata Uang Fiat

Spot BABY

Futures USDT-M BABY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Babylon

Harga Babylon(BABY)

Harga Live 1 BABY ke USD:

$0.02374
$0.02374$0.02374
+2.59%1D
USD
Grafik Harga Live Babylon (BABY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:18 (UTC+8)

Informasi Harga Babylon (BABY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02256
$ 0.02256$ 0.02256
Low 24 Jam
$ 0.02436
$ 0.02436$ 0.02436
High 24 Jam

$ 0.02256
$ 0.02256$ 0.02256

$ 0.02436
$ 0.02436$ 0.02436

$ 0.17283055403102
$ 0.17283055403102$ 0.17283055403102

$ 0.010964068708410987
$ 0.010964068708410987$ 0.010964068708410987

-0.63%

+2.59%

-12.65%

-12.65%

Harga aktual Babylon (BABY) adalah $ 0.0237. Selama 24 jam terakhir, BABY diperdagangkan antara low $ 0.02256 dan high $ 0.02436, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBABY adalah $ 0.17283055403102, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010964068708410987.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BABY telah berubah sebesar -0.63% selama 1 jam terakhir, +2.59% selama 24 jam, dan -12.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Babylon (BABY)

No.378

$ 67.19M
$ 67.19M$ 67.19M

$ 797.76K
$ 797.76K$ 797.76K

$ 247.50M
$ 247.50M$ 247.50M

2.84B
2.84B 2.84B

--
----

10,442,848,183
10,442,848,183 10,442,848,183

0.01%

BABYLON

Kapitalisasi Pasar Babylon saat ini adalah $ 67.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 797.76K. Suplai beredar BABY adalah 2.84B, dan total suplainya sebesar 10442848183. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 247.50M.

Riwayat Harga Babylon (BABY) USD

Pantau perubahan harga Babylon untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005993+2.59%
30 Days$ -0.02664-52.93%
60 Hari$ -0.02387-50.18%
90 Hari$ -0.04012-62.87%
Perubahan Harga Babylon Hari Ini

Hari ini, BABY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005993 (+2.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Babylon 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02664 (-52.93%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Babylon 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BABY terlihat mengalami perubahan $ -0.02387 (-50.18%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Babylon 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04012 (-62.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Babylon (BABY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Babylon sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Babylon (BABY)

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Babylon tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Babylon Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BABY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Babylon di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Babylon dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Babylon (USD)

Berapa nilai Babylon (BABY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Babylon (BABY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Babylon.

Cek prediksi harga Babylon sekarang!

Tokenomi Babylon (BABY)

Memahami tokenomi Babylon (BABY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BABY sekarang!

Cara membeli Babylon (BABY)

Ingin mengetahui cara membeli Babylon? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Babylon di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BABY ke Mata Uang Lokal

1 Babylon(BABY) ke VND
623.6655
1 Babylon(BABY) ke AUD
A$0.036498
1 Babylon(BABY) ke GBP
0.018012
1 Babylon(BABY) ke EUR
0.020382
1 Babylon(BABY) ke USD
$0.0237
1 Babylon(BABY) ke MYR
RM0.099066
1 Babylon(BABY) ke TRY
0.99777
1 Babylon(BABY) ke JPY
¥3.6261
1 Babylon(BABY) ke ARS
ARS$34.397469
1 Babylon(BABY) ke RUB
1.925388
1 Babylon(BABY) ke INR
2.101242
1 Babylon(BABY) ke IDR
Rp394.999842
1 Babylon(BABY) ke PHP
1.398063
1 Babylon(BABY) ke EGP
￡E.1.12101
1 Babylon(BABY) ke BRL
R$0.126795
1 Babylon(BABY) ke CAD
C$0.033417
1 Babylon(BABY) ke BDT
2.891637
1 Babylon(BABY) ke NGN
34.100508
1 Babylon(BABY) ke COP
$90.804417
1 Babylon(BABY) ke ZAR
R.0.411669
1 Babylon(BABY) ke UAH
0.996822
1 Babylon(BABY) ke TZS
T.Sh.58.2309
1 Babylon(BABY) ke VES
Bs5.2851
1 Babylon(BABY) ke CLP
$22.3254
1 Babylon(BABY) ke PKR
Rs6.698568
1 Babylon(BABY) ke KZT
12.466911
1 Babylon(BABY) ke THB
฿0.76788
1 Babylon(BABY) ke TWD
NT$0.734226
1 Babylon(BABY) ke AED
د.إ0.086979
1 Babylon(BABY) ke CHF
Fr0.01896
1 Babylon(BABY) ke HKD
HK$0.184149
1 Babylon(BABY) ke AMD
֏9.06288
1 Babylon(BABY) ke MAD
.د.م0.220647
1 Babylon(BABY) ke MXN
$0.440109
1 Babylon(BABY) ke SAR
ريال0.088875
1 Babylon(BABY) ke ETB
Br3.637713
1 Babylon(BABY) ke KES
KSh3.060618
1 Babylon(BABY) ke JOD
د.أ0.0168033
1 Babylon(BABY) ke PLN
0.087216
1 Babylon(BABY) ke RON
лв0.10428
1 Babylon(BABY) ke SEK
kr0.226572
1 Babylon(BABY) ke BGN
лв0.040053
1 Babylon(BABY) ke HUF
Ft7.923621
1 Babylon(BABY) ke CZK
0.499359
1 Babylon(BABY) ke KWD
د.ك0.0072522
1 Babylon(BABY) ke ILS
0.077499
1 Babylon(BABY) ke BOB
Bs0.16353
1 Babylon(BABY) ke AZN
0.04029
1 Babylon(BABY) ke TJS
SM0.218514
1 Babylon(BABY) ke GEL
0.064227
1 Babylon(BABY) ke AOA
Kz21.62388
1 Babylon(BABY) ke BHD
.د.ب0.0089112
1 Babylon(BABY) ke BMD
$0.0237
1 Babylon(BABY) ke DKK
kr0.153102
1 Babylon(BABY) ke HNL
L0.622836
1 Babylon(BABY) ke MUR
1.0902
1 Babylon(BABY) ke NAD
$0.411669
1 Babylon(BABY) ke NOK
kr0.24174
1 Babylon(BABY) ke NZD
$0.041949
1 Babylon(BABY) ke PAB
B/.0.0237
1 Babylon(BABY) ke PGK
K0.101199
1 Babylon(BABY) ke QAR
ر.ق0.086268
1 Babylon(BABY) ke RSD
дин.2.40555
1 Babylon(BABY) ke UZS
soʻm282.142812
1 Babylon(BABY) ke ALL
L1.987719
1 Babylon(BABY) ke ANG
ƒ0.042423
1 Babylon(BABY) ke AWG
ƒ0.04266
1 Babylon(BABY) ke BBD
$0.0474
1 Babylon(BABY) ke BAM
KM0.040053
1 Babylon(BABY) ke BIF
Fr69.8913
1 Babylon(BABY) ke BND
$0.03081
1 Babylon(BABY) ke BSD
$0.0237
1 Babylon(BABY) ke JMD
$3.800295
1 Babylon(BABY) ke KHR
95.180622
1 Babylon(BABY) ke KMF
Fr10.1199
1 Babylon(BABY) ke LAK
515.217381
1 Babylon(BABY) ke LKR
රු7.225419
1 Babylon(BABY) ke MDL
L0.405507
1 Babylon(BABY) ke MGA
Ar106.75665
1 Babylon(BABY) ke MOP
P0.1896
1 Babylon(BABY) ke MVR
0.36498
1 Babylon(BABY) ke MWK
MK41.07447
1 Babylon(BABY) ke MZN
MT1.515615
1 Babylon(BABY) ke NPR
रु3.35829
1 Babylon(BABY) ke PYG
168.0804
1 Babylon(BABY) ke RWF
Fr34.4361
1 Babylon(BABY) ke SBD
$0.194814
1 Babylon(BABY) ke SCR
0.330141
1 Babylon(BABY) ke SRD
$0.91245
1 Babylon(BABY) ke SVC
$0.207138
1 Babylon(BABY) ke SZL
L0.411195
1 Babylon(BABY) ke TMT
m0.08295
1 Babylon(BABY) ke TND
د.ت0.0701283
1 Babylon(BABY) ke TTD
$0.160449
1 Babylon(BABY) ke UGX
Sh82.8552
1 Babylon(BABY) ke XAF
Fr13.4616
1 Babylon(BABY) ke XCD
$0.06399
1 Babylon(BABY) ke XOF
Fr13.4616
1 Babylon(BABY) ke XPF
Fr2.4411
1 Babylon(BABY) ke BWP
P0.318765
1 Babylon(BABY) ke BZD
$0.047637
1 Babylon(BABY) ke CVE
$2.271408
1 Babylon(BABY) ke DJF
Fr4.2186
1 Babylon(BABY) ke DOP
$1.52391
1 Babylon(BABY) ke DZD
د.ج3.091902
1 Babylon(BABY) ke FJD
$0.054036
1 Babylon(BABY) ke GNF
Fr206.0715
1 Babylon(BABY) ke GTQ
Q0.181542
1 Babylon(BABY) ke GYD
$4.957092
1 Babylon(BABY) ke ISK
kr2.9862

Sumber Daya Babylon

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Babylon, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Babylon
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Babylon

Berapa nilai Babylon (BABY) hari ini?
Harga live BABY dalam USD adalah 0.0237 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BABY ke USD saat ini?
Harga BABY ke USD saat ini adalah $ 0.0237. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Babylon?
Kapitalisasi pasar BABY adalah $ 67.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BABY?
Suplai beredar BABY adalah 2.84B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BABY?
BABY mencapai harga ATH sebesar 0.17283055403102 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BABY?
BABY mencapai harga ATL 0.010964068708410987 USD.
Berapa volume perdagangan BABY?
Volume perdagangan 24 jam live BABY adalah $ 797.76K USD.
Akankah harga BABY naik lebih tinggi tahun ini?
BABY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BABY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Babylon (BABY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BABY ke USD

Jumlah

BABY
BABY
USD
USD

1 BABY = 0.0237 USD

Perdagangkan BABY

BABY/USDC
$0.02377
$0.02377$0.02377
+3.03%
BABY/USDT
$0.02374
$0.02374$0.02374
+2.68%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,869.27
$100,869.27$100,869.27

-1.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.71
$3,306.71$3,306.71

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0254
$1.0254$1.0254

+19.51%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,869.27
$100,869.27$100,869.27

-1.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,306.71
$3,306.71$3,306.71

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.32
$155.32$155.32

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1961
$2.1961$2.1961

-1.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0013
$1.0013$1.0013

-1.45%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004050
$0.0004050$0.0004050

+170.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017001
$0.017001$0.017001

+1,600.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.649
$4.649$4.649

+364.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1174
$0.1174$0.1174

+134.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001652
$0.001652$0.001652

+51.83%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002145
$0.0000002145$0.0000002145

+43.00%