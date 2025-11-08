Harga Jail Cat Hari Ini

Harga live Jail Cat (CUFF) hari ini adalah $ 0.00003268, dengan perubahan 4.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CUFF ke USD saat ini adalah $ 0.00003268 per CUFF.

Jail Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,729, dengan suplai yang beredar 756.80M CUFF. Selama 24 jam terakhir, CUFF diperdagangkan antara $ 0.00003053 (low) dan $ 0.00003268 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00279521, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002616.

Dalam kinerja jangka pendek, CUFF bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -14.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jail Cat (CUFF)

Kapitalisasi Pasar $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.73K$ 24.73K $ 24.73K Suplai Peredaran 756.80M 756.80M 756.80M Total Suplai 756,797,297.0 756,797,297.0 756,797,297.0

Kapitalisasi Pasar Jail Cat saat ini adalah $ 24.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CUFF adalah 756.80M, dan total suplainya sebesar 756797297.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.73K.