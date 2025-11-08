Harga Jakpot Games Hari Ini

Harga live Jakpot Games (JAKPOT) hari ini adalah $ 0.00004003, dengan perubahan 1.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JAKPOT ke USD saat ini adalah $ 0.00004003 per JAKPOT.

Jakpot Games saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,512, dengan suplai yang beredar 987.01M JAKPOT. Selama 24 jam terakhir, JAKPOT diperdagangkan antara $ 0.00003847 (low) dan $ 0.0000402 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00464997, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003555.

Dalam kinerja jangka pendek, JAKPOT bergerak +1.99% dalam satu jam terakhir dan -39.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jakpot Games (JAKPOT)

Kapitalisasi Pasar $ 39.51K$ 39.51K $ 39.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.51K$ 39.51K $ 39.51K Suplai Peredaran 987.01M 987.01M 987.01M Total Suplai 987,014,572.562532 987,014,572.562532 987,014,572.562532

Kapitalisasi Pasar Jakpot Games saat ini adalah $ 39.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JAKPOT adalah 987.01M, dan total suplainya sebesar 987014572.562532. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.51K.