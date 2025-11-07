Harga Janet Hari Ini

Harga live Janet (JANET) hari ini adalah $ 0.00006636, dengan perubahan 0.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JANET ke USD saat ini adalah $ 0.00006636 per JANET.

Janet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,659, dengan suplai yang beredar 1.00B JANET. Selama 24 jam terakhir, JANET diperdagangkan antara $ 0.00006305 (low) dan $ 0.00006769 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01619013, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003305.

Dalam kinerja jangka pendek, JANET bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -15.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Janet (JANET)

Kapitalisasi Pasar $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

