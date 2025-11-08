Harga Japanese Pygmy Hippo Hari Ini

Harga live Japanese Pygmy Hippo (UTA) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UTA ke USD saat ini adalah -- per UTA.

Japanese Pygmy Hippo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,848.11, dengan suplai yang beredar 420.69B UTA. Selama 24 jam terakhir, UTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Kapitalisasi Pasar $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K Suplai Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Total Suplai 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Japanese Pygmy Hippo saat ini adalah $ 5.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UTA adalah 420.69B, dan total suplainya sebesar 420690000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.85K.