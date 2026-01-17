BursaDEX+
Harga live Jasse Polluk hari ini adalah 0.00002149 USD. Kapitalisasi pasar POLLUK adalah 21,491 USD. Lacak informasi harga aktual POLLUK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang POLLUK

Info Harga POLLUK

Penjelasan POLLUK

Situs Web Resmi POLLUK

Tokenomi POLLUK

Prakiraan Harga POLLUK

Logo Jasse Polluk

Harga Jasse Polluk (POLLUK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POLLUK ke USD:

-0.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Jasse Polluk (POLLUK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:13:10 (UTC+8)

Harga Jasse Polluk Hari Ini

Harga live Jasse Polluk (POLLUK) hari ini adalah $ 0.00002149, dengan perubahan 0.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLLUK ke USD saat ini adalah $ 0.00002149 per POLLUK.

Jasse Polluk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,491, dengan suplai yang beredar 1.00B POLLUK. Selama 24 jam terakhir, POLLUK diperdagangkan antara $ 0.00002143 (low) dan $ 0.00002179 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00205429, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000144.

Dalam kinerja jangka pendek, POLLUK bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan +6.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jasse Polluk (POLLUK)

$ 21.49K
--
$ 21.49K
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Jasse Polluk saat ini adalah $ 21.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLLUK adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.49K.

Riwayat Harga Jasse Polluk USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00002143
Low 24 Jam
$ 0.00002179
High 24 Jam

$ 0.00002143
$ 0.00002179
$ 0.00205429
$ 0.0000144
+0.09%

-0.81%

+6.72%

+6.72%

Riwayat Harga Jasse Polluk (POLLUK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Jasse Polluk ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Jasse Polluk ke USD adalah $ -0.0000000195.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Jasse Polluk ke USD adalah $ -0.0000020011.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Jasse Polluk ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.81%
30 Days$ -0.0000000195-0.09%
60 Hari$ -0.0000020011-9.31%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Jasse Polluk

Prediksi Harga Jasse Polluk (POLLUK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target POLLUK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Jasse Polluk (POLLUK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Jasse Polluk berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Jasse Polluk yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga POLLUK pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Jasse Polluk.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Jasse Polluk (POLLUK)

Situs Web Resmi

Tentang Jasse Polluk

Berapa harga live Jasse Polluk?

Valuasi saat ini berada pada Rp0.36323484214199000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.81% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana sentimen pasar memengaruhi POLLUK?

Sentimen dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, berita industri, dan perkembangan di ekosistem --. Sentimen positif sering berkorelasi dengan meningkatnya volume dan kenaikan harga jangka pendek.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat global Jasse Polluk?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp363251744.647441000, Jasse Polluk berada di peringkat #9958, menyoroti pengaruh dan skala Jasse Polluk dalam pasar yang lebih luas.

Bagaimana aktivitas perdagangan terbaru?

POLLUK mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan tingkat partisipasi aktif dari para pedagang global.

Seberapa volatil POLLUK hari ini?

Volatilitas token ini tercatat sebesar --%, membantu para trader menilai apakah pasar sedang mengalami stabilitas atau fluktuasi cepat.

Berapa rentang perdagangan 24 jam hari ini?

Harga bergerak antara Rp0.36222069181493000 hingga Rp0.36830559377729000, menunjukkan kekuatan harga dalam satu hari.

Faktor-faktor jangka panjang apa saja yang memengaruhi Jasse Polluk?

Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah token yang beredar (1000000000.0 token), tren adopsi dalam Meme,Base Ecosystem,Parody Meme, serta daya tarik keseluruhan jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Jasse Polluk

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:13:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Jasse Polluk (POLLUK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.