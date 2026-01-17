Harga Jasse Polluk Hari Ini

Harga live Jasse Polluk (POLLUK) hari ini adalah $ 0.00002149, dengan perubahan 0.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLLUK ke USD saat ini adalah $ 0.00002149 per POLLUK.

Jasse Polluk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,491, dengan suplai yang beredar 1.00B POLLUK. Selama 24 jam terakhir, POLLUK diperdagangkan antara $ 0.00002143 (low) dan $ 0.00002179 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00205429, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000144.

Dalam kinerja jangka pendek, POLLUK bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan +6.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jasse Polluk (POLLUK)

Kapitalisasi Pasar $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.49K$ 21.49K $ 21.49K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

