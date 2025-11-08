Harga Jill Boden Hari Ini

Harga live Jill Boden (JILLBODEN) hari ini adalah $ 0.00000825, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JILLBODEN ke USD saat ini adalah $ 0.00000825 per JILLBODEN.

Jill Boden saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,240.18, dengan suplai yang beredar 998.21M JILLBODEN. Selama 24 jam terakhir, JILLBODEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00092012, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000692.

Dalam kinerja jangka pendek, JILLBODEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jill Boden (JILLBODEN)

Kapitalisasi Pasar $ 8.24K$ 8.24K $ 8.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.24K$ 8.24K $ 8.24K Suplai Peredaran 998.21M 998.21M 998.21M Total Suplai 998,208,117.0703832 998,208,117.0703832 998,208,117.0703832

Kapitalisasi Pasar Jill Boden saat ini adalah $ 8.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JILLBODEN adalah 998.21M, dan total suplainya sebesar 998208117.0703832. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.24K.