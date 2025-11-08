Harga JOKER Hari Ini

Harga live JOKER (JOKER) hari ini adalah --, dengan perubahan 22.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JOKER ke USD saat ini adalah -- per JOKER.

JOKER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,188.38, dengan suplai yang beredar 1.00B JOKER. Selama 24 jam terakhir, JOKER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JOKER bergerak +1.19% dalam satu jam terakhir dan -4.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JOKER (JOKER)

Kapitalisasi Pasar $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.19K$ 8.19K $ 8.19K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar JOKER saat ini adalah $ 8.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JOKER adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.19K.