Harga JUGNI Hari Ini

Harga live JUGNI (JUGNI) hari ini adalah $ 0.00010204, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUGNI ke USD saat ini adalah $ 0.00010204 per JUGNI.

JUGNI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,203.65, dengan suplai yang beredar 100.00M JUGNI. Selama 24 jam terakhir, JUGNI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01817736, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006282.

Dalam kinerja jangka pendek, JUGNI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +3.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JUGNI (JUGNI)

Kapitalisasi Pasar $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar JUGNI saat ini adalah $ 10.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JUGNI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.20K.