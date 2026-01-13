Harga Juice Hari Ini

Harga live Juice (JUC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUC ke USD saat ini adalah $ 0 per JUC.

Juice saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 754,430, dengan suplai yang beredar 1.71B JUC. Selama 24 jam terakhir, JUC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0441444, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JUC bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan -27.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Juice (JUC)

Kapitalisasi Pasar $ 754.43K$ 754.43K $ 754.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Suplai Peredaran 1.71B 1.71B 1.71B Total Suplai 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Juice saat ini adalah $ 754.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JUC adalah 1.71B, dan total suplainya sebesar 3000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.32M.