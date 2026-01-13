Harga JUNO Hari Ini

Harga live JUNO (JUNO) hari ini adalah $ 0.03945911, dengan perubahan 4.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUNO ke USD saat ini adalah $ 0.03945911 per JUNO.

JUNO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,136,341, dengan suplai yang beredar 79.51M JUNO. Selama 24 jam terakhir, JUNO diperdagangkan antara $ 0.0391185 (low) dan $ 0.04138323 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 45.74, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0344924.

Dalam kinerja jangka pendek, JUNO bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -0.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JUNO (JUNO)

Kapitalisasi Pasar $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Suplai Peredaran 79.51M 79.51M 79.51M Total Suplai 105,634,214.31628 105,634,214.31628 105,634,214.31628

