Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh JupUSD?

JupUSD beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari JUPUSD?

Token ini dihargai sebesar Rp16867.5093990, mencatat pergerakan harga sebesar -0.04% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh JupUSD?

JupUSD termasuk dalam kategori Stablecoins,USD Stablecoin,Solana Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan JUPUSD dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari JupUSD?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp203121499603.0, menempatkan aset ini di peringkat #1501. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai JUPUSD yang beredar saat ini?

Terdapat 12042176.920304 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk JupUSD hari ini?

Dalam satu hari terakhir, JUPUSD mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, JupUSD berfluktuasi antara Rp16845.5959185 dan Rp16903.2390, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.