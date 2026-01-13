Harga Just a Black Rock on Base Hari Ini

Harga live Just a Black Rock on Base (ROCK) hari ini adalah $ 0.00001053, dengan perubahan 13.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROCK ke USD saat ini adalah $ 0.00001053 per ROCK.

Just a Black Rock on Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 105,347, dengan suplai yang beredar 10.00B ROCK. Selama 24 jam terakhir, ROCK diperdagangkan antara $ 0.00000949 (low) dan $ 0.00001257 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0058743, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000348.

Dalam kinerja jangka pendek, ROCK bergerak +9.75% dalam satu jam terakhir dan +16.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Just a Black Rock on Base (ROCK)

Kapitalisasi Pasar $ 105.35K$ 105.35K $ 105.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 105.35K$ 105.35K $ 105.35K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

