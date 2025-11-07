Harga Just a Circle Hari Ini

Harga live Just a Circle (CRCL) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRCL ke USD saat ini adalah -- per CRCL.

Just a Circle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 84,235, dengan suplai yang beredar 999.89M CRCL. Selama 24 jam terakhir, CRCL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00426581, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CRCL bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -23.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Just a Circle (CRCL)

Kapitalisasi Pasar $ 84.24K$ 84.24K $ 84.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 84.24K$ 84.24K $ 84.24K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,894,917.844593 999,894,917.844593 999,894,917.844593

Kapitalisasi Pasar Just a Circle saat ini adalah $ 84.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRCL adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999894917.844593. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 84.24K.