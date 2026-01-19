Berapa harga perdagangan saat ini dari KAANCH NETWORK?

KAANCH NETWORK (KNCH) saat ini dihargai Rp898.748365157200000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.37% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga KAANCH NETWORK hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Decentralized Finance (DeFi),Layer 1 (L1). Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap KNCH?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi KAANCH NETWORK dalam pasar kripto global?

Saat ini, KAANCH NETWORK menduduki peringkat pasar #3856 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp16177538178.393400000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang KNCH?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 18000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru KAANCH NETWORK?

Rentang harga antara Rp893.57653952650000 dan Rp899.018787412400000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi KAANCH NETWORK dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Decentralized Finance (DeFi),Layer 1 (L1) lainnya, KNCH terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.