Harga Kambria Hari Ini

Harga live Kambria (KAT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAT ke USD saat ini adalah $ 0 per KAT.

Kambria saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,060, dengan suplai yang beredar 1.50B KAT. Selama 24 jam terakhir, KAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03524631, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kambria (KAT)

Kapitalisasi Pasar $ 34.06K$ 34.06K $ 34.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.61K$ 55.61K $ 55.61K Suplai Peredaran 1.50B 1.50B 1.50B Total Suplai 2,440,932,526.0301266 2,440,932,526.0301266 2,440,932,526.0301266

Kapitalisasi Pasar Kambria saat ini adalah $ 34.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAT adalah 1.50B, dan total suplainya sebesar 2440932526.0301266. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.61K.