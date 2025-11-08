Harga KAME Hari Ini

Harga live KAME (KAME) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAME ke USD saat ini adalah -- per KAME.

KAME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,237.23, dengan suplai yang beredar 949.28M KAME. Selama 24 jam terakhir, KAME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAME bergerak +14.21% dalam satu jam terakhir dan +7.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KAME (KAME)

Kapitalisasi Pasar $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Suplai Peredaran 949.28M 949.28M 949.28M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KAME saat ini adalah $ 11.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAME adalah 949.28M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.84K.