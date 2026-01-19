Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh KAN?

KAN beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari KAN?

Token ini dihargai sebesar Rp11.26765030463650000, mencatat pergerakan harga sebesar 0.14% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh KAN?

KAN termasuk dalam kategori Exchange-based Tokens,Centralized Exchange (CEX) Token,Ethereum Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan KAN dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari KAN?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp61438094129.826450000, menempatkan aset ini di peringkat #2422. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai KAN yang beredar saat ini?

Terdapat 5452621227.431 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk KAN hari ini?

Dalam satu hari terakhir, KAN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, KAN berfluktuasi antara Rp11.21677711787700000 dan Rp11.28539676513400000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.