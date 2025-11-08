Harga KanzzAI Hari Ini

Harga live KanzzAI (KAAI) hari ini adalah $ 0.00034094, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAAI ke USD saat ini adalah $ 0.00034094 per KAAI.

KanzzAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,094, dengan suplai yang beredar 100.00M KAAI. Selama 24 jam terakhir, KAAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.28569, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014493.

Dalam kinerja jangka pendek, KAAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KanzzAI (KAAI)

Kapitalisasi Pasar $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.09K$ 34.09K $ 34.09K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KanzzAI saat ini adalah $ 34.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAAI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 34.09K.