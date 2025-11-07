Harga KDR Hari Ini

Harga live KDR (KDR) hari ini adalah $ 0.00547977, dengan perubahan 9.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KDR ke USD saat ini adalah $ 0.00547977 per KDR.

KDR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,748, dengan suplai yang beredar 15.10M KDR. Selama 24 jam terakhir, KDR diperdagangkan antara $ 0.00546743 (low) dan $ 0.00605267 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.389192, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00527865.

Dalam kinerja jangka pendek, KDR bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan -12.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KDR (KDR)

Kapitalisasi Pasar $ 82.75K$ 82.75K $ 82.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 547.98K$ 547.98K $ 547.98K Suplai Peredaran 15.10M 15.10M 15.10M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

