Harga Keefer Bunny Hari Ini

Harga live Keefer Bunny (KFR) hari ini adalah $ 0.00013018, dengan perubahan 3.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KFR ke USD saat ini adalah $ 0.00013018 per KFR.

Keefer Bunny saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,055, dengan suplai yang beredar 929.93M KFR. Selama 24 jam terakhir, KFR diperdagangkan antara $ 0.00012533 (low) dan $ 0.00013498 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00192059, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002511.

Dalam kinerja jangka pendek, KFR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Keefer Bunny (KFR)

Kapitalisasi Pasar $ 121.06K$ 121.06K $ 121.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.06K$ 121.06K $ 121.06K Suplai Peredaran 929.93M 929.93M 929.93M Total Suplai 929,931,485.0058763 929,931,485.0058763 929,931,485.0058763

