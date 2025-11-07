Harga KEKE Terminal Hari Ini

Harga live KEKE Terminal (KEKE) hari ini adalah $ 0.00007151, dengan perubahan 20.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEKE ke USD saat ini adalah $ 0.00007151 per KEKE.

KEKE Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,506, dengan suplai yang beredar 999.99M KEKE. Selama 24 jam terakhir, KEKE diperdagangkan antara $ 0.00006745 (low) dan $ 0.00008992 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.028921, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006745.

Dalam kinerja jangka pendek, KEKE bergerak +1.48% dalam satu jam terakhir dan -42.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KEKE Terminal (KEKE)

Kapitalisasi Pasar $ 71.51K$ 71.51K $ 71.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.51K$ 71.51K $ 71.51K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,992,224.190153 999,992,224.190153 999,992,224.190153

Kapitalisasi Pasar KEKE Terminal saat ini adalah $ 71.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEKE adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999992224.190153. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.51K.