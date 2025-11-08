Harga Kendo AI Hari Ini

Harga live Kendo AI ($REALKENDO) hari ini adalah $ 0.00001259, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $REALKENDO ke USD saat ini adalah $ 0.00001259 per $REALKENDO.

Kendo AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,464.97, dengan suplai yang beredar 990.17M $REALKENDO. Selama 24 jam terakhir, $REALKENDO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00306172, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001188.

Dalam kinerja jangka pendek, $REALKENDO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kendo AI ($REALKENDO)

Kapitalisasi Pasar $ 12.46K$ 12.46K $ 12.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.58K$ 12.58K $ 12.58K Suplai Peredaran 990.17M 990.17M 990.17M Total Suplai 999,091,016.970679 999,091,016.970679 999,091,016.970679

Kapitalisasi Pasar Kendo AI saat ini adalah $ 12.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $REALKENDO adalah 990.17M, dan total suplainya sebesar 999091016.970679. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.58K.