Harga Kerosene Hari Ini

Harga live Kerosene (KEROSENE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEROSENE ke USD saat ini adalah -- per KEROSENE.

Kerosene saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,395, dengan suplai yang beredar 207.86M KEROSENE. Selama 24 jam terakhir, KEROSENE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.355143, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KEROSENE bergerak -0.86% dalam satu jam terakhir dan -19.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kerosene (KEROSENE)

Kapitalisasi Pasar $ 119.40K$ 119.40K $ 119.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 574.40K$ 574.40K $ 574.40K Suplai Peredaran 207.86M 207.86M 207.86M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kerosene saat ini adalah $ 119.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEROSENE adalah 207.86M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 574.40K.