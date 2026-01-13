Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh KindnessCoin?

KindnessCoin beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari KIND?

Token ini dihargai sebesar Rp4.9079919075, mencatat pergerakan harga sebesar -12.61% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh KindnessCoin?

KindnessCoin termasuk dalam kategori Charity,Pump.fun Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan KIND dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari KindnessCoin?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp4907553317.40, menempatkan aset ini di peringkat #5451. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai KIND yang beredar saat ini?

Terdapat 999936798.798948 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk KindnessCoin hari ini?

Dalam satu hari terakhir, KIND mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, KindnessCoin berfluktuasi antara Rp3.9368522130 dan Rp5.6886822855, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.