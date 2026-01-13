Harga KindSoul Hari Ini

Harga live KindSoul (KNS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 13.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KNS ke USD saat ini adalah $ 0 per KNS.

KindSoul saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 682,824, dengan suplai yang beredar 932.13M KNS. Selama 24 jam terakhir, KNS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KNS bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan +102.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KindSoul (KNS)

Kapitalisasi Pasar $ 682.82K$ 682.82K $ 682.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 729.94K$ 729.94K $ 729.94K Suplai Peredaran 932.13M 932.13M 932.13M Total Suplai 996,454,143.979815 996,454,143.979815 996,454,143.979815

Kapitalisasi Pasar KindSoul saat ini adalah $ 682.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KNS adalah 932.13M, dan total suplainya sebesar 996454143.979815. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 729.94K.