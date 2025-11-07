BursaDEX+
Harga live Kinetix Finance Token hari ini adalah 0.00032081 USD. Lacak informasi harga aktual KAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Kinetix Finance Token hari ini adalah 0.00032081 USD. Lacak informasi harga aktual KAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Kinetix Finance Token (KAI)

$0.00032081
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:04:14 (UTC+8)

Informasi Harga Kinetix Finance Token (KAI) (USD)

$ 0.00030794
$ 0.00033223
$ 0.00030794
$ 0.00033223
$ 0.03611293
$ 0.00030787
Harga aktual Kinetix Finance Token (KAI) adalah $0.00032081. Selama 24 jam terakhir, KAI diperdagangkan antara low $ 0.00030794 dan high $ 0.00033223, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKAI adalah $ 0.03611293, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00030787.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KAI telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, +1.68% selama 24 jam, dan -12.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 309.69K
--
$ 320.81K
965.33M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Kinetix Finance Token saat ini adalah $ 309.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAI adalah 965.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 320.81K.

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kinetix Finance Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kinetix Finance Token ke USD adalah $ -0.0002087607.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kinetix Finance Token ke USD adalah $ -0.0002172444.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kinetix Finance Token ke USD adalah $ -0.0009665673517678938.

Hari ini$ 0+1.68%
30 Days$ -0.0002087607-65.07%
60 Hari$ -0.0002172444-67.71%
90 Hari$ -0.0009665673517678938-75.08%

Apa yang dimaksud dengan Kinetix Finance Token (KAI)

Kinetix is building a next generation AI-powered DeFi Hub providing a suite of the most sophisticated DeFi instruments in the Web3 landscape at the intersection of AI. Kinetix DeFi Hub users are able to take on up to 100x leverage on cryptocurrencies, forex and commodities, swap, make cross-chain swaps, provide liquidity to multiple pools, use multiple bridges, farm, perform on/off ramps and more.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Berapa nilai Kinetix Finance Token (KAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kinetix Finance Token (KAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kinetix Finance Token.

Cek prediksi harga Kinetix Finance Token sekarang!

Memahami tokenomi Kinetix Finance Token (KAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KAI sekarang!

Berapa nilai Kinetix Finance Token (KAI) hari ini?
Harga live KAI dalam USD adalah 0.00032081 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KAI ke USD saat ini?
Harga KAI ke USD saat ini adalah $ 0.00032081. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kinetix Finance Token?
Kapitalisasi pasar KAI adalah $ 309.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KAI?
Suplai beredar KAI adalah 965.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KAI?
KAI mencapai harga ATH sebesar 0.03611293 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KAI?
KAI mencapai harga ATL 0.00030787 USD.
Berapa volume perdagangan KAI?
Volume perdagangan 24 jam live KAI adalah -- USD.
Akankah harga KAI naik lebih tinggi tahun ini?
KAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

