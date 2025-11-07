BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live King Shiba hari ini adalah 0.00180011 USD. Lacak informasi harga aktual KINGSHIB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KINGSHIB dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live King Shiba hari ini adalah 0.00180011 USD. Lacak informasi harga aktual KINGSHIB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KINGSHIB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KINGSHIB

Info Harga KINGSHIB

Penjelasan KINGSHIB

Situs Web Resmi KINGSHIB

Tokenomi KINGSHIB

Prakiraan Harga KINGSHIB

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo King Shiba

Harga King Shiba (KINGSHIB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KINGSHIB ke USD:

$0.00180011
$0.00180011$0.00180011
-9.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live King Shiba (KINGSHIB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:54:15 (UTC+8)

Informasi Harga King Shiba (KINGSHIB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00173797
$ 0.00173797$ 0.00173797
Low 24 Jam
$ 0.00200215
$ 0.00200215$ 0.00200215
High 24 Jam

$ 0.00173797
$ 0.00173797$ 0.00173797

$ 0.00200215
$ 0.00200215$ 0.00200215

$ 0.191508
$ 0.191508$ 0.191508

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-9.77%

-12.55%

-12.55%

Harga aktual King Shiba (KINGSHIB) adalah $0.00180011. Selama 24 jam terakhir, KINGSHIB diperdagangkan antara low $ 0.00173797 dan high $ 0.00200215, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKINGSHIB adalah $ 0.191508, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KINGSHIB telah berubah sebesar +0.33% selama 1 jam terakhir, -9.77% selama 24 jam, dan -12.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar King Shiba (KINGSHIB)

$ 532.30K
$ 532.30K$ 532.30K

--
----

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

296.68M
296.68M 296.68M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar King Shiba saat ini adalah $ 532.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KINGSHIB adalah 296.68M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.79M.

Riwayat Harga King Shiba (KINGSHIB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga King Shiba ke USD adalah $ -0.000195014125551189.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga King Shiba ke USD adalah $ -0.0004272129.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga King Shiba ke USD adalah $ -0.0002243302.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga King Shiba ke USD adalah $ +0.0000509846426696194.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000195014125551189-9.77%
30 Days$ -0.0004272129-23.73%
60 Hari$ -0.0002243302-12.46%
90 Hari$ +0.0000509846426696194+2.91%

Apa yang dimaksud dengan King Shiba (KINGSHIB)

The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas!

The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya King Shiba (KINGSHIB)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga King Shiba (USD)

Berapa nilai King Shiba (KINGSHIB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda King Shiba (KINGSHIB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk King Shiba.

Cek prediksi harga King Shiba sekarang!

KINGSHIB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi King Shiba (KINGSHIB)

Memahami tokenomi King Shiba (KINGSHIB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KINGSHIB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang King Shiba (KINGSHIB)

Berapa nilai King Shiba (KINGSHIB) hari ini?
Harga live KINGSHIB dalam USD adalah 0.00180011 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KINGSHIB ke USD saat ini?
Harga KINGSHIB ke USD saat ini adalah $ 0.00180011. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar King Shiba?
Kapitalisasi pasar KINGSHIB adalah $ 532.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KINGSHIB?
Suplai beredar KINGSHIB adalah 296.68M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KINGSHIB?
KINGSHIB mencapai harga ATH sebesar 0.191508 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KINGSHIB?
KINGSHIB mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan KINGSHIB?
Volume perdagangan 24 jam live KINGSHIB adalah -- USD.
Akankah harga KINGSHIB naik lebih tinggi tahun ini?
KINGSHIB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KINGSHIB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:54:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting King Shiba (KINGSHIB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,444.24
$100,444.24$100,444.24

-1.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,257.28
$3,257.28$3,257.28

-1.29%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0525
$1.0525$1.0525

+22.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.69
$153.69$153.69

-1.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,444.24
$100,444.24$100,444.24

-1.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,257.28
$3,257.28$3,257.28

-1.29%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.69
$153.69$153.69

-1.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1881
$2.1881$2.1881

-2.07%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$943.81
$943.81$943.81

+1.09%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014505
$0.00014505$0.00014505

+2,801.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.215
$4.215$4.215

+321.50%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$25.0353
$25.0353$25.0353

+309.74%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008186
$0.008186$0.008186

+283.59%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004041
$0.00004041$0.00004041

+275.20%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008930
$0.008930$0.008930

+123.25%