Harga Kini Hari Ini

Harga live Kini (KINI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KINI ke USD saat ini adalah -- per KINI.

Kini saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,703.75, dengan suplai yang beredar 950.00M KINI. Selama 24 jam terakhir, KINI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KINI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kini (KINI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Suplai Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Total Suplai 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kini saat ini adalah $ 8.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KINI adalah 950.00M, dan total suplainya sebesar 950000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.70K.