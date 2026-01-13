BursaDEX+
Harga live kinton the frog hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar KINTON adalah 136,646 USD. Lacak informasi harga aktual KINTON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KINTON

Info Harga KINTON

Penjelasan KINTON

Situs Web Resmi KINTON

Tokenomi KINTON

Prakiraan Harga KINTON

Harga kinton the frog (KINTON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KINTON ke USD:

$0.000139
$0.000139$0.000139
-4.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live kinton the frog (KINTON)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:56:16 (UTC+8)

Harga kinton the frog Hari Ini

Harga live kinton the frog (KINTON) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KINTON ke USD saat ini adalah $ 0 per KINTON.

kinton the frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 136,646, dengan suplai yang beredar 999.95M KINTON. Selama 24 jam terakhir, KINTON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00102112, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KINTON bergerak -6.70% dalam satu jam terakhir dan -71.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar kinton the frog (KINTON)

$ 136.65K
$ 136.65K$ 136.65K

--
----

$ 136.65K
$ 136.65K$ 136.65K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,085.456905
999,954,085.456905 999,954,085.456905

Kapitalisasi Pasar kinton the frog saat ini adalah $ 136.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KINTON adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999954085.456905. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 136.65K.

Riwayat Harga kinton the frog USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102112
$ 0.00102112$ 0.00102112

$ 0
$ 0$ 0

-6.70%

-4.55%

-71.83%

-71.83%

Riwayat Harga kinton the frog (KINTON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga kinton the frog ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga kinton the frog ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga kinton the frog ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga kinton the frog ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.55%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk kinton the frog

Prediksi Harga kinton the frog (KINTON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KINTON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga kinton the frog (KINTON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga kinton the frog berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga kinton the frog yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga KINTON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga kinton the frog.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya kinton the frog (KINTON)

Situs Web Resmi

Tentang kinton the frog

Berapa harga saat ini dari kinton the frog?

kinton the frog dihargai sebesar Rp2.34477015, bergerak naik -4.55% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas KINTON berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga kinton the frog?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan KINTON hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan KINTON dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp17.2251201120 dan harga terendah (ATL) adalah Rp0.2376820965, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 999954085.456905 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang kinton the frog

Perkembangan Industri Penting kinton the frog (KINTON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi kinton the frog Selengkapnya

