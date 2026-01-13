Harga kinton the frog Hari Ini

Harga live kinton the frog (KINTON) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KINTON ke USD saat ini adalah $ 0 per KINTON.

kinton the frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 136,646, dengan suplai yang beredar 999.95M KINTON. Selama 24 jam terakhir, KINTON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00102112, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KINTON bergerak -6.70% dalam satu jam terakhir dan -71.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar kinton the frog (KINTON)

Kapitalisasi Pasar $ 136.65K$ 136.65K $ 136.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 136.65K$ 136.65K $ 136.65K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,954,085.456905 999,954,085.456905 999,954,085.456905

