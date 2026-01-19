Berapa harga perdagangan saat ini dari KIRA Network?

KIRA Network (KEX) saat ini dihargai Rp124.9486030151600000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -89.12% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga KIRA Network hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Data Availability,Modular Blockchain. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap KEX?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi KIRA Network dalam pasar kripto global?

Saat ini, KIRA Network menduduki peringkat pasar #3228 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp27953142886.641200000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang KEX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 224000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru KIRA Network?

Rentang harga antara Rp123.73356201976450000 dan Rp1151.593173769200000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi KIRA Network dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Data Availability,Modular Blockchain lainnya, KEX terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.