Harga Kira the Injective Cat Hari Ini

Harga live Kira the Injective Cat (KIRA) hari ini adalah $ 0.00000206, dengan perubahan 2.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KIRA ke USD saat ini adalah $ 0.00000206 per KIRA.

Kira the Injective Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,874, dengan suplai yang beredar 69.00B KIRA. Selama 24 jam terakhir, KIRA diperdagangkan antara $ 0.00000196 (low) dan $ 0.00000206 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00027244, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000108.

Dalam kinerja jangka pendek, KIRA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kira the Injective Cat (KIRA)

Kapitalisasi Pasar $ 141.87K$ 141.87K $ 141.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.87K$ 141.87K $ 141.87K Suplai Peredaran 69.00B 69.00B 69.00B Total Suplai 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kira the Injective Cat saat ini adalah $ 141.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KIRA adalah 69.00B, dan total suplainya sebesar 69000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 141.87K.