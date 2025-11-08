Harga KITTEE Hari Ini

Harga live KITTEE (KTE) hari ini adalah $ 0.00001465, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KTE ke USD saat ini adalah $ 0.00001465 per KTE.

KITTEE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,650.04, dengan suplai yang beredar 1000.00M KTE. Selama 24 jam terakhir, KTE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00009814, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001408.

Dalam kinerja jangka pendek, KTE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KITTEE (KTE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

Kapitalisasi Pasar KITTEE saat ini adalah $ 14.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KTE adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999995.937352. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.65K.