Harga Kochi Inu Hari Ini

Harga live Kochi Inu (KOCHI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOCHI ke USD saat ini adalah -- per KOCHI.

Kochi Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,800.51, dengan suplai yang beredar 1.00T KOCHI. Selama 24 jam terakhir, KOCHI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KOCHI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kochi Inu (KOCHI)

Kapitalisasi Pasar $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Suplai Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kochi Inu saat ini adalah $ 6.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOCHI adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.80K.