Harga Kogin by Virtuals Hari Ini

Harga live Kogin by Virtuals (KOGIN) hari ini adalah $ 0.00006592, dengan perubahan 11.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOGIN ke USD saat ini adalah $ 0.00006592 per KOGIN.

Kogin by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,477, dengan suplai yang beredar 902.21M KOGIN. Selama 24 jam terakhir, KOGIN diperdagangkan antara $ 0.00005825 (low) dan $ 0.00006661 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00121356, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003851.

Dalam kinerja jangka pendek, KOGIN bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -12.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kogin by Virtuals (KOGIN)

Kapitalisasi Pasar $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 59.48K$ 59.48K $ 59.48K Suplai Peredaran 902.21M 902.21M 902.21M Total Suplai 902,212,519.8169675 902,212,519.8169675 902,212,519.8169675

