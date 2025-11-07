Informasi Harga Kontos (KOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00106617 $ 0.00106617 $ 0.00106617 Low 24 Jam $ 0.00147103 $ 0.00147103 $ 0.00147103 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00106617$ 0.00106617 $ 0.00106617 High 24 Jam $ 0.00147103$ 0.00147103 $ 0.00147103 All Time High $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.82% Perubahan Harga (1 Hari) -13.62% Perubahan Harga (7H) +5.20% Perubahan Harga (7H) +5.20%

Harga aktual Kontos (KOS) adalah $0.00106598. Selama 24 jam terakhir, KOS diperdagangkan antara low $ 0.00106617 dan high $ 0.00147103, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKOS adalah $ 1.025, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KOS telah berubah sebesar -0.82% selama 1 jam terakhir, -13.62% selama 24 jam, dan +5.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kontos (KOS)

Kapitalisasi Pasar $ 211.34K$ 211.34K $ 211.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Suplai Peredaran 190.76M 190.76M 190.76M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kontos saat ini adalah $ 211.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOS adalah 190.76M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.11M.