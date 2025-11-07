BursaDEX+
Harga live Kontos hari ini adalah 0.00106598 USD. Lacak informasi harga aktual KOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KOS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KOS

Info Harga KOS

Penjelasan KOS

Situs Web Resmi KOS

Tokenomi KOS

Prakiraan Harga KOS

Harga Kontos (KOS)

Harga Live 1 KOS ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Kontos (KOS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:05:14 (UTC+8)

Informasi Harga Kontos (KOS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
-0.82%

-13.62%

+5.20%

+5.20%

Harga aktual Kontos (KOS) adalah $0.00106598. Selama 24 jam terakhir, KOS diperdagangkan antara low $ 0.00106617 dan high $ 0.00147103, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKOS adalah $ 1.025, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KOS telah berubah sebesar -0.82% selama 1 jam terakhir, -13.62% selama 24 jam, dan +5.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kontos (KOS)

Kapitalisasi Pasar Kontos saat ini adalah $ 211.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOS adalah 190.76M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.11M.

Riwayat Harga Kontos (KOS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kontos ke USD adalah $ -0.000168122127153705.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kontos ke USD adalah $ +0.0002115546.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kontos ke USD adalah $ -0.0003006796.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kontos ke USD adalah $ -0.0002890264421154644.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000168122127153705-13.62%
30 Days$ +0.0002115546+19.85%
60 Hari$ -0.0003006796-28.20%
90 Hari$ -0.0002890264421154644-21.33%

Apa yang dimaksud dengan Kontos (KOS)

Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We’re also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Kontos (USD)

Berapa nilai Kontos (KOS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kontos (KOS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kontos.

Cek prediksi harga Kontos sekarang!

KOS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Kontos (KOS)

Memahami tokenomi Kontos (KOS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KOS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Kontos (KOS)

Berapa nilai Kontos (KOS) hari ini?
Harga live KOS dalam USD adalah 0.00106598 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KOS ke USD saat ini?
Harga KOS ke USD saat ini adalah $ 0.00106598. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kontos?
Kapitalisasi pasar KOS adalah $ 211.34K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KOS?
Suplai beredar KOS adalah 190.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KOS?
KOS mencapai harga ATH sebesar 1.025 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KOS?
KOS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan KOS?
Volume perdagangan 24 jam live KOS adalah -- USD.
Akankah harga KOS naik lebih tinggi tahun ini?
KOS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KOS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Kontos (KOS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

