Harga Kredo Hari Ini

Harga live Kredo (KREDO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 36.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KREDO ke USD saat ini adalah $ 0 per KREDO.

Kredo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 439,216, dengan suplai yang beredar 999.99M KREDO. Selama 24 jam terakhir, KREDO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KREDO bergerak +5.78% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kredo (KREDO)

Kapitalisasi Pasar $ 439.22K$ 439.22K $ 439.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 439.22K$ 439.22K $ 439.22K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,987,373.060477 999,987,373.060477 999,987,373.060477

Kapitalisasi Pasar Kredo saat ini adalah $ 439.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KREDO adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999987373.060477. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 439.22K.