Berapa harga perdagangan saat ini dari Kudaberi?

Kudaberi (KUDABERI) saat ini dihargai Rp0.5219222190 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -61.28% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Kudaberi hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Base Ecosystem,Base Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap KUDABERI?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Kudaberi dalam pasar kripto global?

Saat ini, Kudaberi menduduki peringkat pasar #9137 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp522546366.45, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang KUDABERI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Kudaberi?

Rentang harga antara Rp0.4382527230 dan Rp1.347821115 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Kudaberi dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,Base Ecosystem,Base Meme lainnya, KUDABERI terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.