Harga Kyrgyz Som Stablecoin Hari Ini

Harga live Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) hari ini adalah $ 0.01138218, dengan perubahan 0.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KGST ke USD saat ini adalah $ 0.01138218 per KGST.

Kyrgyz Som Stablecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,275,732, dengan suplai yang beredar 466.16M KGST. Selama 24 jam terakhir, KGST diperdagangkan antara $ 0.0113038 (low) dan $ 0.01140456 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01148081, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01117502.

Dalam kinerja jangka pendek, KGST bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -0.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kyrgyz Som Stablecoin (KGST)

Kapitalisasi Pasar Kyrgyz Som Stablecoin saat ini adalah $ 5.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KGST adalah 466.16M, dan total suplainya sebesar 466158000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.28M.