Harga LeemonHead Hari Ini

Harga live LeemonHead (LEEMON) hari ini adalah $ 0.00013153, dengan perubahan 3.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEEMON ke USD saat ini adalah $ 0.00013153 per LEEMON.

LeemonHead saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,532, dengan suplai yang beredar 1.00B LEEMON. Selama 24 jam terakhir, LEEMON diperdagangkan antara $ 0.00012782 (low) dan $ 0.00013656 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00025495, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012583.

Dalam kinerja jangka pendek, LEEMON bergerak +1.34% dalam satu jam terakhir dan -17.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LeemonHead (LEEMON)

Kapitalisasi Pasar $ 131.53K$ 131.53K $ 131.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.53K$ 131.53K $ 131.53K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

